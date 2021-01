Amoruso: “Milan miracolo calcistico. Mandzukic? Avrà sete di vendetta”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato a TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Queste le sue risposte alle domande sul momento del Milan.

Quale la grande sorpresa del campionato fin qui tra tutte?

“Il Milan. Perché l’anno scorso ha vissuto un momento delicato con la scelta sbagliata di Giampaolo e l’addio a Boban, con Gazidis che voleva cambiare tutto. Maldini e Massara hanno tenuto e convinto la società a puntare su Pioli e su un’incognita come Ibrahimovic. Hanno creato un miracolo fatto di giovani, ben mixati con i più anziani, che giocano bene: è una squadra che mi diverte, con chiunque scendano in campo hanno idee chiare. La sorpresa di questo campionato è il Milan”.

Come valuta l’acquisto di Mandzukic?

“Rimane il dubbio su come sia stato gestito alla Juventus, visto che uno come lui avrebbe fatto comodo ovunque. Un acquisto intelligente e a basso costo del Milan, l’unica incognita è la sua forma fisica perché son 10 mesi che non gioca. Mi dicono sia molto allenato, ma farlo con un preparatore è diverso che avere il ritmo della partita. Lui è anche grosso, non entra subito in palla, ma su carattere e tecnica, ma è super per cosa può dare allo spogliatoio anche con una certa sete di vendetta per dimostrare che la Juve si è sbagliata”.

