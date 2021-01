Milan, Giunti: “I Primavera in prima squadra? Non devono sentirsi arrivati”

ULTIME NOTIZIE MILAN PRIMAVERA – Intervistato dal sito ufficiale rossonero, Federico Giunti, tecnico del Milan Primavera, ha rilasciato queste parole in merito alla ripresa del campionato: “E’ tanto che aspettiamo il via libera. Siamo felici di riprendere, da febbraio abbiamo fatto solo tre gare ufficiali. Non sarà facile, dovremo giocare tante partite, però non vediamo l’ora di ricominciare. Voglio fare i complimenti ai ragazzi per come hanno lavorato, hanno capito che questo periodo senza partite ufficiali ci avrebbe permesso di mantenere un buono stato di forma. Ho chiesto di fare un’amichevole per fare almeno una partita da 90 minuti prima della ripresa. Eravamo un po’ contati, ma è stata comunque importante. I Primavera in prima squadra? E’ sempre bello quando succede. Il lavoro del settore giovanile sta dando i suoi frutti. Questi ragazzi non devono sentirsi arrivati. Spero che Olzer sia il primo giocatore di una lunga serie a giocare in prima squadra”.

