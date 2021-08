Amichevole Milan-Panathinaikos, Pobega a PM: “Non so se rimarrò”

Il Milan batte il Panathinaikos in amichevole. Nella ripresa l'ingresso di Tommaso Pobega, che ha parlato del suo futuro ai nostri microfoni

Il Milan batte il Panathinaikos 2-1 in amichevole. Per i rossoneri a segno Olivier Giroud, autore di una doppietta. Nella ripresa l'ingresso di Tommaso Pobega, centrocampista tornato al Milan, ma che ha diverse richieste in questa sessione di mercato. Proprio l'ex Spezia, intercettato nel post-partita dal nostro inviato Enrico Ianuario, ha parlato del suo futuro ai nostri microfoni: "Non so dire con certezza se rimarrò", ha detto Pobega. Ricordiamo che per il centrocampista si sono fatte avanti Spezia, Cagliari e Sampdoria. Il Milan potrebbe cederlo nuovamente in prestito. Milan-Panathinaikos 2-1: le pagelle del match