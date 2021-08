Amichevole Milan-Panathinaikos, Calabria: “Manca ancora qualcuno”

Davide Calabria ha parlato dopo l'amichevole Milan-Panathinaikos. Le dichiarazioni del terzino rossonero su Giroud e sul mercato

Al termine dell'amichevole Milan-Panathinaikos,Davide Calabria ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. Ottima la prestazione della squadra di Pioli contro i greci, battuti grazie alla doppietta di Giroud. Importanti dichiarazioni da parte del terzino rossonero nel post-partita. Di seguito le sue parole a 'Sky Sport': "Sono contento della prestazione mia e della squadra, speriamo sia un buon punto di partenza per poter cominciare al meglio il campionato. Queste partite sono servite per trovare il modo giusto di giocare. L'obiettivo del Milan è far meglio dell'anno scorso, quando abbiamo fatto un campionato che nessuno si aspettava, a parte noi. Abbiamo nuovi giocatori con tanta voglia di fare e quelli vecchi che vogliono migliorarsi".