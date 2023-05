Amelia: “Il Milan tornerà a lottare per lo Scudetto già dall’anno prossimo”

Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento del Milan e al futuro

Le parole di Marco Amelia

Sul ricordo di Claudio Lippi: "Una delle giornate più brutte mai vissute, ci stavamo allenando quando il nostro team manager ci ha dato la notizia dell’incidente, poi siamo corsi in ospedale e abbiamo trovato la situazione com’era. Claudio era un ragazzo sorridente, un appassionato di calcio, innamorato del Milan e soprattutto un amico che mi è stato vicino, era di supporto per i nuovi che arrivavano al Milan perché conosceva questo mondo. È giusto ricordarlo, siamo al decennale, abbiamo iniziato questo memorial con tutta l’organizzazione, ci vediamo tutti noi ex, tutti gli amici di Claudio e diventa bello ricordarlo in questo modo, tornando anche noi sui campi a giocare. È qualcosa di speciale nel ricordo di Claudio".