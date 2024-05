Milan, Amelia: “Su Donnarumma tante stro**ate. Mi fido di Ibrahimovic”

Su Stefano Pioli e sul nuovo allenatore: "Il lavoro di Pioli è stato eccellente. Anche quest’anno siamo usciti per differenza reti dalla Champions e una è arrivata in finale e l’altra in semifinale. Il rigore di Giroud ha fatto la differenza sicuramente. Il Milan è una società solida che deve soltanto dare ai suoi tifosi una percezione di avere le idee chiare perché i tifosi lo vogliono sapere. Stiamo parlando di un club forte e stabile ma come hanno scritto i tifosi c’è una voglia di sentire cose chiare. Sul nuovo allenatore non voglio manco fare un nome perché ce ne sono tanti, staremo a vedere cosa deciderà il club". LEGGI ANCHE: Mercato Milan – Attaccante, spunta la clamorosa idea da una retrocessa>>>