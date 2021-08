Amelia: “Maignan sta sostituendo al meglio Donnarumma” | News

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha parlato di Mike Maignan ma anche di altri temi legati alle sue esperienze e alla Serie A

Su Mourinho : "Non avevo dubbi che sarebbe entrato a gamba tesa sull'ambiente Roma, perché a mio avviso il suo modo di essere si sposa molto bene con la piazza. Bravissimi i dirigenti della Roma a sostituire Dzeko con Abraham, che conosco bene perché ha esordito giovanissimo nel Chelsea in cui c'ero io. Ma anche Shomurodov ha fatto cose interessanti a Genova e si è ben presentato. Stanno costruendo un ciclo senza fretta di vincere, ma quando sei lì l'appetito vien mangiando".

Sul trasferimento di Pedro dalla Roma alla Lazio : "Conosco molto bene anche lui e dico che la Lazio ha fatto un grande colpo: professionale, come ragazzo, ma anche tecnico. Alza la qualità di una squadra molto forte, e si sposa perfettamente col gioco di Sarri. Nonostante il cambio di allenatore, la Lazio si sta confermando ed è importante: significa che hanno giocatori duttili in rosa".

Sull'esperienza al Livorno: "Venivo da un periodo particolare dopo un'operazione e sono stato chiamato in una piazza che mi ha dato gioie nei professionisti. Sono andato in una città che mi ha fatto crescere tanto: mi dispiace per la retrocessione, che era comunque molto probabile quando sono arrivato, ma soprattutto per la mancata iscrizione. La città di Livorno però si è rimboccata le maniche e ripartirà".