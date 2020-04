Amelia: “Dalla Serie B mi ritrovai al Chelsea. Roma, che rimpianto!”

ULTIME NEWS – Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha parlato su Instagram attraverso il profilo di Gianluca Di Marzio, ripercorrendo la sua carriera da calciatore. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul gol con il Livorno in Coppa Uefa: “Faceva freddo quella sera, non ci stavo a perdere una partita che ci poteva far passare il turno. Sono andato in avanti e ho fatto gol: non l’ho presa bene ma l’ho sorpreso. Abbiamo scritto la storia di un club che faceva la Serie C fino a pochi anni prima portandolo ai sedicesimi di Coppa Uefa”.

Sul Mondiale 2006: “Dal Mondiale in poi si è scoperto tutto di tutti i giocatori del 2006, anche del mister. Amalgamare il gruppo in quel periodo era un’impresa difficile, ha fatto entrare nella nostra testa l’idea di poter vincere il Mondiale. Eravamo gli unici a crederci veramente, queste vittorie si costruiscono dalle convocazioni e nei primi giorni di raduno”.

Sull’avventura al Chelsea: “Ho lavorato in maniera strana con Mourinho, avevo contatti con una squadra italiana in B per trovare a giocare, ma mi sono ritrovato al Chelsea per via dell’infortunio di Courtois a mercato finito. Quando sono arrivato mi sono ritrovato Mourinho in albergo, mi ha trasmesso subito grande voglia, lui è un grande motivatore, tira fuori il meglio anche da chi è meno importante”.

Sul rimpianto Roma: “Con la Roma ho fatto tutto il settore giovanile, dagli esordienti alla prima squadra. Ho scelto di andare via con la voglia di tornare, ma non c’ stata l’occasione, il rimpianto è non aver avuto mai la possibilità di farlo. Ho sempre tifato Roma”.

