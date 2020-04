Milan, Theo Hernandez a caccia di record con un occhio alla Nazionale

ULTIME NEWS MILAN – L’emergenza coronavirus ha bloccato il calcio da più di un mese ormai, una situazione che andrà avanti almeno fino al 3 maggio. Il Milan, qualora il campionato dovesse ripartire, dovrà rimboccarsi le maniche per raggiungere l’obiettivo minimo dell’Europa League. Una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, ma non per tutti. L’esempio lampante è Theo Hernandez, vera e propria sorpresa dell’intera Serie A. Il francese ha stupito soprattutto in fase offensiva, segnando già 5 gol in campionato.

Numeri che, come riporta ‘Gazzetta.it’, non sono un punto di arrivo, bensì di partenza. Il terzino sinistro vuole raggiungere una leggenda rossonera come Aldo Maldera, il difensore più prolifico della storia del Milan (9 gol). Il suo score al momento va pari passo con quello di Christophe Dugarry nella stagione 1996/1997, mentre gli unici suoi connazionali a fare meglio sono stati Nestor Combin (6 nel 1970-71), Jean Pierre Papin (13 nel 1992-93) e Jeremy Menez (16 nel 2014-15).

Capitolo Nazionale: se l’Europeo si fosse giocato quest’anno, Theo Hernandez sarebbe finito difficilmente nelle grazie del commissario tecnico Didier Deschamps. Ma adesso, ‘grazie’ al coronavirus, il numero 19 del Milan vuole giocarsi tutte le carte per compiere un passo in avanti nella sua carriera. Intanto ci sono due squadre italiane che fanno sul serio per Giacomo Bonaventura, continua a leggere >>>