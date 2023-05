Ambrosini: “Il Milan ha bisogno di crescere nelle prestazioni di squadra”

Intervistato dai microfoni di TMW, durante la Milano Football Week, Massimo Ambrosini ha parlato del momento del Milan e del match di ritorno contro l'Inter in Champions League: "Il Milan deve fare gol il prima possibile e non deve spaventarsi di fronte alla forza fisica dell’Inter. Deve giocare tecnicamente meglio dell’andata e deve concedere ovviamente meno. L’Inter dal canto suo ha una sicurezza che deriva dagli ultimi derby, che comunque ha gestito in un certo modo".