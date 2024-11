Ambrosini: “Milan forte e Fonseca competente. Maldini all’Inter? Vi dico …”

Le parole di Fonseca sulla difficoltà della gare in Italia le sono piaciute? "Ho visto tanta genuinità in quella dichiarazione. In Europa è più facile riuscire a sviluppare un potenziale di un certo tipo nella bellezza, in Italia ci sono partite più dure rispetto ad altri campionati e in alcune gare è più difficile far vedere le proprie qualità. Non deve però essere un alibi per una squadra come il Milan, a cui non viene chiesto di vincere sempre 4-0 in tutti i campi, ma fare prestazioni diverse rispetto a quelle che hanno fatto contro squadre inferiori è doveroso".

C'è qualche giocatore che le assomiglia? "Erano altri tempi, io ero così strano (ride, ndr). Mi piace parlare di Reijnders, che ha caratteristiche in abbondanza per questo tipo di calcio, sta diventando sempre più fondamentale e mi sembra un ragazzo serio".

"Fonseca competente. Leao? Non mettetemi in difficoltà" — Che opinione ha di Fonseca? "Penso sia un uomo e un allenatore competente, magari ci ha messo un po' di tempo per avere chiaro come dover sistemare la squadra. Ha una personalità forte, spero per lui che sia arrivato il momento per lui di andare a prendere quello che ha seminato anche in termine di scelte".

Se avesse avuto un compagno come Leao, come si sarebbe comportato? "Mi mette in difficoltà, per chi ha smesso di giocare è facile ricevere consensi andando ad alzare la voce e non è il mio caso. Mi sarebbe piaciuto molto giocare con Leao per capire anche come stimolarlo nel modo giusto".

Ibrahimovic ha chiesto continuità: "Va capito bene dai giocatori come va trovata, magari mettendo un attitudine giusta all'interno di tutte le partite, non solo quelle importante. Il Milan deve fare questo step qua".

Milan, Ambrosini: "Maldini all'Inter? Il calciomercato è lontano" — Che effetto le fa vedere un altro Maldini protagonista in Serie A? "Daniel sta crescendo molto sotto il punto di vista della responsabilità, sta mostrando qualità tecniche, è cresciuto fisicamente. Dipende da lui".

Lo vedrebbe bene all'Inter? "È lontano il calciomercato (ride, ndr)".