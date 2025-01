Ambrosini: “Milan? C’è una costante preoccupante, ecco quale”

Intervenuto a Dazn, Massimo Ambrosini ha parlato del Milan dopo la brutta sconfitta in campionato contro la Juventus. I rossoneri cadono all'Allianz Stadium sotto i colpi di Mbangula e Weah. Sergio Conceicao non è riuscito a dare una svolta al match durante l'intervallo, proprio come accaduto nelle ultime sfide e, in particolar modo, nei due big match in Supercoppa Italiana. A tal proposito, Ambrosini, ex giocatore del Milan, commenta così l'involuzione rossonera vista nella sfida di ieri contro i bianconeri di Thiago Motta.