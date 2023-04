Ambrosini: “Il Milan ha creato i presupposti per vincere contro il Bologna”

Massimo Ambrosini, ex calciatore ed oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Bologna-Milan

Massimo Ambrosini , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Bologna - Milan e lo ha fatto negli studi di 'DAZN'. L'attuale opinionista ha sostenuto come, al di là degli episodi da rigore, il Diavolo abbia comunque creato tutti i presupposti per vincere l'incontro, sebbene nel secondo tempo i ritmi siano calati. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Massimo Ambrosini su Bologna-Milan

"I punti sono importanti ora: perderli o non conquistarli fa la differenza. Per tutto il primo tempo il Milan ha risposto dal punto di vista della forza e della volontà, meritando il pareggio. Nel secondo tempo il Milan è calato fisicamente anche per la salita del Bologna. Al di là degli episodi da rigore, il Milan ha creato i presupposti per vincerla. Quando l'allenatore sceglie questo turnover la scelta è complicata".