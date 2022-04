Ambrosini: “Leao è il giocatore più decisivo del Milan. Su Tonali…”

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, ha parlato del momento della squadra rossonera ai microfoni di DAZN. Ecco cosa ha detto

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN. Ambrosini ha parlato del momento che sta attraversando la squadra rossonera: "Leao ha i colpi e questo è indiscutibile. Non va dimenticato quanti anni ha. Quando riesce a combinare con Theo, il Milan diventa molto pericoloso sulla sinistra. Leao, dalla trequarti in su, è il giocatore più decisivo, è senza dubbio il giocatore che dà la sensazione di poter essere più decisivo lì davanti".