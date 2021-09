Ambrosini: “La Juve come il mio Milan. Stare con Allegri non è semplice”

Massimo Ambrosini ha paragonato questa Juventus con il suo ultimo Milan. Iniziare male con Massimiliano Allegri non è una cosa facile...

Massimo Ambrosini ha fatto un paragone tra questa Juventus e il suo ultimo Milan. Minimo comune denominatore? Massimiliano Allegri. L'ex centrocampista ha raccontato la sua esperienza dopo l'avvio disastroso in rossonero. Queste le dichiarazioni dagli studi di 'DAZN': "Io con Allegri ho vissuto un periodo del genere, il mio ultimo al Milan. Iniziammo in maniera disastrosa e vi assicuro che passare una settimana così col mister non è semplice, la tensione la porta al massimo. Se oggi la Juve non vince è un casino, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo ma è così".