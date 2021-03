Ambrosini: “Il Milan ha sbagliato tre partite in un anno” | News

Milan, le parole di Ambrosini

Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, ha parlato a Sky Sport dopo la partita che il Milan ha disputato contro il Manchester United. Ambrosini si è soffermato sulla grande stagione che sta disputando la squadra di Pioli.

"Il Milan ha sbagliato tre partite in un anno: contro il Lille, contro l'Atalanta e con l'Udinese ha avuto un mezzo passo falso. Ha giocato e vinto partite in molti modi. A Verona ha vinto con un altro spirito. Il fatto che vadano bene le seconde linee certifica che si allenano bene, se no non ce la farebbero".