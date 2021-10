Ambrosini: “Il Milan è pronto per vincere. Due i punti di forza”

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, ha commentato alla Gazzetta dello Sport il momento che sta attraversando la squadra rossonera

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. In primo piano il grande momento che stanno attraversando i rossoneri: "Il Milan di Pioli è pronto per vincere il campionato. I punti di forza sono essenzialmente due. Primo: la consapevolezza dei propri mezzi, l'ambizione ormai diffusa in tutto l'ambiente. E in secondo luogo la grande varietà di soluzioni che l'allenatore ha a disposizione. Tecnica e tattica, può proporre qualcosa di nuovo in ogni partita. Rispetto alla concorrenza, che non manca, vedo il Milan di oggi più completo. E alle tante soluzioni che Pioli ha, può ancora aggiungere Ibrahimovic e Giroud, due campioni che non potranno che aumentare ulteriormente il livello di competitività". Milan, ha parlato Ibrahimovic sulla lotta Scudetto! Le sue dichiarazioni >>>