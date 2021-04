Ambrosini: “Futuro Belotti? Non lo vedo come un’alternativa a Ibra” | News

Le ultime notizie sul Milan. Massimo Ambrosini, ex rossonero, ha parlato del futuro di Andrea Belotti, in passato corteggiato anche dal Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Ambrosini ha parlato del futuro del capitano del Torino Andrea Belotti, corteggiato anche dal Milan negli ultimi mesi. Queste le parole dell'ex rossonero. "Ha fatto prestazioni quasi commoventi. E' cresciuto per presenza e tecnica. Potevamo imputargli qualche carenza, invece è cresciuto molto. Futuro? Faccio fatica a pensarlo al Torino, ma non lo vedo come alternativa a Ibra. Belotti deve andare a giocare, non può fare la riserva. Roma può essere una soluzione".