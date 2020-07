Ambrosini difende Shevchenko dopo l’attacco di Chiellini

NEWS MILAN – Le critiche di Giorgio Chiellini alla vittoria del Pallone d’Oro di Andriy Shevchenko nel 2004 non hanno fatto piacere ai milanisti, e nemmeno agli esperti di calcio. Il difensore della Juventus peraltro, visto il discorso fatto, poteva fare riferimento anche a Pavel Nedved, anche lui premiato senza aver vinto la Champions League quella stagione. E nemmeno l’anno prima. E nemmeno quello dopo.

Ambrosini, intervistato a Gazzetta TV, è tornato sull’argomento a distanza di giorno ed ha riferito: “Vincere un Pallone d’Oro non è da tutti. Shevchenko era speciale per l’insieme delle qualità che aveva: era molto ambizioso, era un vincente e aveva grande volontà di emergere sia in allenamento che in partita”.

E ancora Ambro su Sheva: “Era un cannoniere incredibile perchè ogni volta che tirava in porta, i suoi tiri o erano parati o finivano in rete. Era un vincente e si è costruito la sua carriera quotidianamente”.

