Milan, Ambrosini: “De Ketelaere? Basta paragoni con Kakà, ottimo acquisto”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Charles De Ketelaere e dell'ormai famoso paragone con Ricardo Kaká. Il belga finora non ha fatto cose eccezionali, ma Ambrosini continua a considerarlo un acquisto sera azzeccato. Queste le dichiarazioni riportate da 'Tuttosport'.

"De Ketelaere ? Del paragone con Kakà non interessa. È molto applicato, si è preso il suo tempo per capire dove è e cosa gli viene chiesto. Continuo a pensare che sia un acquisto stra azzeccato e che sia un ragazzo forte sia di testa che di gambe. Non ci devono essere dubbi sul suo acquisto, anche se fino ad adesso non ha fatto cose eccezionali". Milan, ecco quanto serve per rinnovare il contratto di Leao >>>