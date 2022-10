Ambrosini: “De Ketelaere per caratteristiche potrebbe fare bene a destra”

Non ha spiccato e non ha neanche fatto una brutta partita, ieri sera, Charles De Ketelaere. Il trequartista del Milan sta ancora vivendo un periodo di adattamento al calcio italiano e agli schemi tattici di Stefano Pioli, anche se un po' del suo potenziale si è intravisto nelle prime uscite stagionali. Non ha lasciato il segno nel match contro l'Empoli e Massimo Ambrosini, al termine della partita vinta dai rossoneri, lo vedrebbe bene in un ruolo diverso da quello che occupa. Queste le sue dichiarazioni a 'Dazn' al termine di Empoli-Milan: "Secondo me a destra potrebbe fare bene per le caratteristiche che ha. Mi dà la sensazione che è un ragazzo che si sta applicando molto in fase difensiva e questo gli toglie un po' di spensieratezza quando ha la palla al piede". Milan, le top news di oggi: ecco come stanno Saelemaekers e Origi.