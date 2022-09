Altobelli: “Scudetto? Ora Milan e Napoli davanti. Poi Inter e Juve”

Alessandro 'Spillo' Altobelli, ex attaccante di Inter, Juventus e Nazionale Italiana, ha parlato della Serie A a 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Alessandro 'Spillo' Altobelli, ex attaccante di Inter, Juventus e Nazionale Italiana, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni.

L'intervista di Altobelli alla 'rosea'

Sulla crisi dell'Inter: «All’Inter questo Presidente non ha fatto mancare niente, forse la sua presenza, ma si sono presi i giocatori che erano stati chiesti. L’Inter come rosa c’è. Ora è Simone Inzaghi che deve capire: perché con giocatori così bravi le cose non funzionano?».

Sulla crisi della Juventus: «Tanto sorpreso non sono. Ha vinto tutto ma ora la squadra va rifondata, non si deve avere fretta, servono giocatori da Juve e bisogna proseguire sulla strada di ingaggiare giovani promettenti. Massimiliano Allegri? Ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, deve rimanere, ma senza giocatori di un certo livello non si vince».

Sulla lotta Scudetto: «Ora Milan e Napoli sono davanti, poi l’Inter, poi la Juve e le altre».

Sul suo 'calciatore rivelazione': «Khvicha Kvaratskhelia è proprio forte, veloce, vede bene la porta e mi impressiona la sua grande voglia».

Su Atalanta e Udinese da Champions League: «L'Udinese mi ha colpito, tutti stranieri, squadra fisica, forte e tecnica, hanno impiegato anni per risalire ma ora ci sono. L'Atalanta è uscita dalla crisi, il rinnovamento funziona. Mi piacerebbe se continuassero così».