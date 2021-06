Altobelli: “Calhanoglu all’Inter? Non riuscirebbe più a vivere a Milano!”

Hakan Calhanoglu potrebbe passare dal Milan all'Inter, ma Alessandro 'Spillo' Altobelli non è convinto dell'operazione

Hakan Calhanoglu dal Milan all' Inter . Non sarebbe né il primo né l'ultimo a trasferirsi ai 'cugini'. L'ipotesi è piuttosto concreta ma, sulla sponda nerazzurra, c'è chi non è particolarmente convinto dell'operazione.

"Non vedo come possa succedere che Çalhanoglu passi dal Milan all'Inter. Non riuscirebbe a vivere a Milano! Si parla solo di calciatori in entrata, però il club è costretto a vendere per potersi iscrivere al campionato il prossimo anno".