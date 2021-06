Mercato Milan – Calha-Inter? Non sarebbe il primo a cambiare sponda

La storia recente è piuttosto densa di trasferimenti dal Milan all'Inter o viceversa. O di calciatori che hanno indossato ambedue le maglie

Daniele Triolo

Si parla molto, in queste ore, di un possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu dal Milan all'Inter. Il turco, in scadenza di contratto con il Diavolo, sembrerebbe tentato dall'offerta nerazzurra e, pertanto, dall'andare a giocare sull'altra sponda dei Navigli.

Non sarebbe la prima volta, certamente, nella storia recente che un giocatore si trasferisca dal Milan all'Inter o viceversa. Nel 1982 il difensore Fulvio Collovati, Campione del Mondo con l'Italia di Enzo Bearzot, lasciò i rossoneri, retrocessi in Serie B per calcio-scommesse, per firmare proprio con i nerazzurri.

Nell'affare finì al Milan in prestito per una stagione il giovane attaccante Aldo Serena che, quasi dieci anni dopo, nel 1991, fece nuovamente il medesimo percorso, dai nerazzurri ai rossoneri, per concludere la propria carriera. Le operazioni di mercato tra Milan e Inter, poi, si sono riaccese nel 1997.

Il Diavolo, che aveva prelevato Francesco Moriero dalla Roma, mise le mani anche su André Cruz, difensore brasiliano del Napoli. Per ripagare i 'cugini' dello sgarbo su quest'ultimo, girò Moriero ai nerazzurri. Il tornante leccese vinse la Coppa UEFA con l'Inter di Gigi Simoni, mentre il difensore verdeoro fu meteora in rossonero.

Meglio, poi, è andata al Milan nel dicembre dello stesso anno, quando i rossoneri presero Maurizio Ganz dall'Inter. Grazie anche al suo apporto, arrivò lo Scudetto del 1999. Dal 2001 al 2003, anche e soprattutto per una questione di bilanci e plusvalenze più che per una mera questione tecnica, Milan e Inter si sono scambiati molti giocatori.

Qui, va detto, ha goduto sempre il Diavolo. Nel 2001, riprendendo Cristian Brocchi (nato nelle giovanili rossonere) e dando in cambio Andrés 'Guly' Guglielminpietro, decisivo nello Scudetto con Alberto Zaccheroni nel 1999 e male nell'Inter. Ma, in particolare, con l'ormai famigerato scambio tra Drazen Brncic, appena 6 presenze in rossonero, ed Andrea Pirlo. Il quale, in 10 anni di Milan, vincerà tutto.

L'anno seguente, 2002, arrivarono al Milan il difensore croato Dario Simic e Clarence Seedorf in cambio rispettivamente di Umit Davala e Francesco Coco. Simic e Seedorf furono protagonisti della splendida cavalcata stagionale verso l'accoppiata Coppa Italia-Champions League e di tantissimi altri successi rossoneri in quegli anni.

Nel 2003, quindi, scambio tra Thomas Helveg, che dal Milan passò all'Inter e percorso inverso per Cyril Domoraud. Entrambi non lasceranno il segno. Ricordiamo, quindi, i trasferimenti di Christian Vieri (2005), Amantino Mancini (2010) e Sulley Muntari (2012), tutti dall'Inter al Milan senza grande esito.

Nella stessa estate, infine, l'ultima operazione tra i due club. Antonio Cassano, uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana con i rossoneri di Massimiliano Allegri, passò all'Inter in cambio di Giampaolo Pazzini. Anche in questo caso, per rendimento in campo, affare favorevole al Diavolo. Sarà Calhanoglu a fare il prossimo passo da una squadra milanese verso l'altra? Via Calhanoglu? Il Milan ha già pronto il suo sostituto >>>