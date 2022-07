Altobelli: “Adli è forte. Il Milan lotterà per lo scudetto”

Alessandro Altobelli, ex attaccante di Inter e Nazionale italiana, ha parlato di calciomercato, in particolare di Adli al Milan, e di lotta scudetto, con le big in prima fila. Queste le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "L’Inter ha preso Lukaku, Onana, Asllani, Mkhitaryan, mentre le altre sono ferme o quasi. E’ vero che alla Juve dovrebbero arrivare Pogba, Di Maria e forse Zaniolo: sarebbe un bel passo in avanti, ma ancora non ci sono certezze".