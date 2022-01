Altafini: “Vlahovic alla Juventus? Se andasse al Milan sarebbe meglio”

José Altafini ha elogiato apertamente Dusan Vlahovic. Ecco la battuta sul Milan, che ne avrebbe bisogno particolarmente a suo avviso

La Juve vorrebbe provare a prenderlo adesso nel mese di gennaio... "Questo non lo so, così come non so se eventualmente fa bene ad andare alla Juve. Ma non credo ci sia solo il club bianconero a volerlo, perchè Vlahovic potrebbe andare in qualunque squadra europea importantissima. Può andare anche al Real Madrid, può giocare in squadre che lottano per la Champions. Per me è più forte di Haaland".