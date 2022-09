Altafini: “Scudetto? Napoli finora la più forte di tutte, ma è presto per dirlo”

"Da qui in avanti sarà un campionato diverso, non bello, visto che di mezzo c'è la Coppa del Mondo. Le squadre continuano a perdere giocatori, stiamo vedendo troppi infortuni che rovinano l'andamento del campionato. E' presto per dire chi è favorito, il Napoli è stata la più forte di tutti, l'Atalanta non è la stessa degli anni passati ma è sempre lì e la sorpresa è l'Udinese". Milan, assalto dalla Premier League per Leao: le ultime news >>>