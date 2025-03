Intervistato da Tuttosport, José Altafini ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri. Dai possibili nomi per la panchina del Diavolo alle situazioni riguardanti alcune delle stelle rossonero come Leao e Gimenez . Ecco, di seguito, un estratto delle parole dell'ex calciatore. Clicca qui per l'intervista completa!

Su come gestirebbe Francesco Camarda, che non gioca né in Prima Squadra né nel Milan Futuro: «Per giudicarlo e capire davvero quanto vale serve che giochi 5 partire di fila dal primo minuto. Se fa 5 minuti ogni tanto diventa difficile emergere e crescere. Quelli bravi sono sempre titolari e i grandi giocatori non stanno mai fuori dalla formazione iniziale».