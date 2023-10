Altafini: “Spero che il Milan rimanga in testa al campionato fino alla fine”

José Altafini, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del Festival dello Sport a Trento

José Altafini ha presenziato al 'Festival dello Sport', evento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport', per presentare il suo libro 'Istantanee di un campione'. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da 'TMW'.

Le parole di José Altafini

Sul libro:"Non è che racconta la mia vita, parla dei tanti personaggi che ho incontrato e che ho avuto la fortuna di incontrare. Per me è un tesoro".