Altafini: “Milan, mi piaci molto. E il mercato non è ancora finito”

José Altafini, ex attaccante del Milan, ha speso parole di elogio per la squadra di Stefano Pioli. Le sue dichiarazioni alla 'rosea' di oggi

José Altafini, ex attaccante del Milan, ha parlato della squadra di Stefano Pioli, in esclusiva, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni integrali.