Intervistato da Radio Anch'io Sport, José Altafini ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao: "Non esistono più i presidenti di una volta. Già ai tempi di Pioli, il Milan aveva dei problemi in difesa e non ha mai comprato un giocatore forte in difesa. Dopo Kjaer, non ha più avuto un muro difensivo. Il centrale di difesa è fondamentale, lo dimostrano anche le difficoltà della Juve senza Bremer".