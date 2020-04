Altafini: “Milan, Ibrahimovic ti serve. Milik? Non fa fare il salto di qualità”

NEWS MILAN – L’ex attaccante del Milan José Altafini ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla dell’attuale situazione in casa rossonera. Il brasiliano ha parlato tra le altre cose del futuro di Zlatan Ibrahimovic e dell’ipotesi che riguarda Arkadiusz Milik come possibile sostituto: “Ibra è stato bravo, ha portato carattere. Questo Milan ha ancora bisogno di lui. Milik? Non è il top player che può far fare il salto di qualità”, ha sentenziato Altafini. Queste, invece, le dichiarazioni di Giovanni Galli: puntereste anche voi ancora su Pioli?

