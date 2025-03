Altafini consiglia: “Milan, basta con i tecnici stranieri. Punta su… “

Intervistato da Tuttosport, José Altafini ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri. Dai possibili nomi per la panchina del Diavolo alle situazioni riguardanti alcune delle stelle rossonero come Leao e Gimenez . Ecco, di seguito, un estratto delle parole dell'ex calciatore. Clicca qui per l'intervista completa!

Su chi punterebbe per la panchina del Milan nella prossima stagione: «Ho rispetto per i traguardi importanti centrati da Conceição in Portogallo, ma al Milan - dopo essere partito bene con la vittoria della Supercoppa Italiana - i risultati fatti sono stati negativi. Allenare il Milan è un’altra cosa rispetto al Porto. Non capisco perché il club vada sempre su tecnici stranieri, quando ce ne sono davvero tanti di bravi tra quelli italiani».