Altafini: “Al Milan manca l’erede di Kjaer. Serve un centrale di livello”

Intervistato da Tuttosport, José Altafini ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri. Dai possibili nomi per la panchina del Diavolo alle situazioni riguardanti alcune delle stelle rossonero come Leao e Gimenez . Ecco, di seguito, un estratto delle parole dell'ex calciatore.

Su Santiago Giménez, partito alla grande nel Milan e oggi in calo: «Le punte dipendono molto dal gioco della squadra, inutile girarci intorno: se non arrivano palloni in area, qualsiasi centravanti fa fatica. Giménez era partito bene, mostrando buone cose: può far bene a patto che i giocatori lo supportino mettendolo in condizione di andare a calciare a rete».