Allenatore Milan – Damiani: “Rangnick? Me ne hanno parlato bene”

ULTIME NEWS MILAN – Permanenza di Stefano Pioli o cambio totale con Ralf Rangnick? I rumours delle ultime ore vanno decisamente verso la scelta del tedesco, candidato numero uno per la panchina del Milan dell’anno prossimo. Una scelta importante, perché cambierebbe l’intero organigramma rossonero. Di lui, ai microfoni di ‘Calciomercato.com’, ha parlato il procuratore sportivo ed ex calciatore Oscar Damiani. Ecco le sue dichiarazioni: “Non lo conosco e quindi non posso dare giudizi, ma me ne hanno parlato molto bene“. Intanto Arkadiusz Milik è ormai ad un passo dall’addio al Napoli: Milan in agguato, continua a leggere >>>

