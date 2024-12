Galeone rivela: “Allegri al Milan? Pensavo che ci andasse, ma forse …”

Giovanni Galeone , ex allenatore ed amico di Massimiliano Allegri , ha rilasciato alcune dichiarazioni qualche ora fa sulle frequenze di 'Radio Kiss Kiss', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Radio Goal', soffermandosi in modo particolare sul possibile approdo dell'ex Juventus al Milan . Trasferimento ormai impossibile dal momento in cui da qualche ora è stato ufficializzato l'arrivo di Sergio Conceição . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Allenatore Milan, anche Allegri era in corsa: ecco il retroscena dell'amico Galeone

"Conte conta, conosce il campionato italiano e si è visto nel processo di ricostruzione del Napoli. Fonseca aveva una buona squadra, il Milan ha una rosa importante e lui non è riuscito a dare un'identità. Il Napoli partito malissimo, dopo il Verona però Conte ha saputo dare un'identità alla squadra, e poi l'ha cambiata anche in corsa, prima passando dalla difesa a tre a quattro, poi ieri contro il Venezia ha giocato con due soli centrocampisti. Allegri alla Roma? Sono voci insistenti, ho qualche dubbio che possano essere vere. Pensavo che Max andasse al Milan, forse non si è preso con Ibra. Credo per lo scudetto sia una corsa a tre, non credo possano rientrare la Juve o il Milan".