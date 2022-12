Allegri ricorda Pelé e snobba Ronaldo: “Come lui solo Maradona e Messi”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni su Pelé snobbando, in un certo senso, Cristiano Ronaldo

Intervenuto in zona mista al termine di Juventus-Standard Liegi, amichevole terminata 1-1, Massimiliano Allegri ha parlato di Pelé. Il brasiliano, come ben si sa, è scomparso ieri all'età di 82 anni dopo aver combattuto per diverso tempo contro un tumore al colon. Queste le dichiarazioni dell'allenatore bianconero riportate da 'TMW': "Mi colpiva la semplicità con cui giocava, ma quella fa parte dei grandi campioni. A quel livello c'erano lui, Maradona e Messi. Credo che lui fosse l'esempio emblematico del gioco del calcio". Amichevole PSV-Milan 3-0: le pagelle dei rossoneri.