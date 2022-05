Allegri: “Milan, Inter e Napoli davanti a noi, ma non superiori”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della stagione appena trascorsa e del futuro bianconero ai microfoni di 'DAZN'

Daniele Triolo

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'DAZN'. Ecco cosa ha detto l'ex tecnico del Milan che vinse lo Scudetto nel 2011 sul campionato di Serie A appena concluso con la vittoria dei rossoneri di Stefano Pioli.

“Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica, ma non ci erano superiori - ha esordito 'Acciughina' -. Se non abbiamo mai vinto negli scontri diretti, qualcosa ci è mancato sotto l’aspetto caratteriale o della gestione. Chi vince non potrà mai giocare male. Però anche chi gioca bene, perde e viene criticato perché non arriva il risultato".

"Quando sei in campo non c’è un metodo unico per vincere - ha proseguito Allegri -: bisogna avere giocatori molto bravi, metterli nelle giuste condizioni e dargli un’idea. La differenza è che quando alleni una grande squadra, l’obiettivo è arrivare a vincere. Tutti vogliamo giocare bene, ma è una parola astratta perché alla fine ci si ricorda della rovesciata fatta da Cristiano Ronaldo qui a Torino, non di com’è venuta fuori l’azione. Poi dipende dalle caratteristiche del giocatore, ma soprattutto dal DNA della società, altro elemento che non puoi cambiare".

"Quando sei in una grande squadra devi vincere - ha spiegato l'allenatore della 'Vecchia Signora' -. Quindi un metodo lo devi trovare e tutti gli anni non è uguale. I leader del futuro? Ce ne sono due: Matthijs de Ligt e Manuel Locatelli. Manuel è stato un ottimo acquisto, potrà essere il capitano, ha le caratteristiche tecniche e morali per stare tanti anni alla Juve".

"Poi quest’anno è stata una piacevole sorpresa Danilo - ha detto infine Allegri -: quando parla non è mai banale e mette davanti la squadra. Un vero leader è silenzioso, deve parlare poco e deve mettere sempre davanti la squadra. È la squadra che ti riconosce come leader”. Milan, si è offerto un talento italiano! Le ultime news di mercato >>>