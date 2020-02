Allegri: “Io alla guida del PSG? No, non sto immaginando nulla”

CALCIOMERCATO MILAN – Massimiliano Allegri, ex tecnico di Milan e Juventus, in questi giorni è stato accostato nuovamente alla panchina rossonera (dove Paolo Maldini e Zvonimir Boban spingerebbero per un suo ritorno) ed a quella del PSG.

Ecco perché, oggi, Allegri è stato intervistato, in Francia, da ‘RTL‘. A proposito del suo futuro professionale, ed ai ‘rumors‘ che lo vorrebbero a Parigi, dal prossimo luglio, per sostituire il tedesco Thomas Tuchel, Allegri ha dichiarato: “Se mi immagino alla guida del PSG? No, non sto ancora immaginando nulla”.

Si fa difficile, intanto, sul fronte mercato, la conferma in rossonero di due top player in vista della prossima stagione. Per i dettagli, continua a leggere >>>

