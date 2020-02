Allegri: “In estate torno ad allenare. Basta vacanze”

CALCIOMERCATO MILAN – Massimiliano Allegri, ex allenatore fra le altre di Milan e Juventus, ha parlato del suo futuro da tecnico ai microfoni di AFP (Agence France Presse), un’agenzia di stampa francese.

Allegri ha dichiarato: “In estate devo tornare ad allenare sennò mi abituo troppo a stare fermo e non lavoro più. Basta vacanze”. Alla domanda riguardante il PSG, Allegri ha risposto in questo modo: “Con il PSG per ora non c’è niente. Il mio futuro è ancora da definire”. Allegri, nelle ultime ore, è stato accostato nuovamente al Milan per un ritorno a distanza di 6 anni dal suo esonero.

