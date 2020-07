Allegri: “Cerco un club che voglia vincere. Milan? Ha bisogno di continuità”

MILAN NEWS – Lo scorso 30 giugno è scaduto il suo contratto con la Juventus. Da qualche giorno, quindi, Massimiliano Allegri, tecnico dell’ultimo Scudetto del Milan nel 2011, è ufficialmente libero sul mercato. Oggi, l’allenatore livornese ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di ‘MARCA‘, popolare quotidiano sportivo iberico. Queste le dichiarazioni di Allegri:

Sul volersi rimettere in gioco: “Non mi interessa davvero dove. Sto cercando un club con cui condividere un progetto e che abbia l’ambizione di competere per vincere”.

Su cosa ha fatto nel suo anno sabbatico: “Mi sono goduto la famiglia e la mia città, Livorno, con gli amici di una vita. Ho caricato le batterie”.

Sul ‘no’ al Real Madrid di qualche tempo fa: “Due anni fa ci fu un contatto ma non accadde nulla perché avevo un contratto con la Juventus. Avevo un forte impegno morale nei confronti del club e della sua gente”.

Sulla Juventus: “È una squadra costruita per vincere e vincere ancora. Solo per quello. Per questo penso che lo possa fare ancora per anni”.

Sul Milan, al quale è stato recentemente di nuovo accostato: “Ha bisogno di un progetto forte e continuo. Cambiare la squadra ogni stagione non ti permette di crescere”.

Sulla possibile operazione tra Inter e Barcellona per Lautaro Martínez: "La maglia del Barça pesa molto e ogni giocatore al mondo deve avere la forza e la personalità per indossarla. Lautaro ha tutte le qualità per avere successo. Oggi sta andando molto bene all'Inter, ma vedremo se un giorno potrà dimostrarlo al Camp Nou".