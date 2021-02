Alessio sullo Scudetto: “Il Milan può centrare l’obiettivo” | News

Angelo Alessio: “Il Milan può vincere lo Scudetto”

Angelo Alessio, ex collaboratore tecnico di Antonio Conte, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb.com e ha parlato della lotta Scudetto. “Mai come quest’anno c’è grande concorrenza. L’Inter ha solo un impegno, non può fallire questo obiettivo. Però il Milan se continua questa serie di risultati e con un Zlatan Ibrahimovic così può centrare l’obiettivo. E poi c’è la Juventus che ha tutto per riconfermarsi”.

Calciomercato Milan – Esperienza e affidabilità: ecco il vice Donnarumma. VAI ALLA NOTIZIA>>>