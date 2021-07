Alessio (ex vice di Conte): “Giroud? La storia che non fa gol non sta in piedi”

Angelo Alessio, vice di Conte ai tempi del Chelsea, ha parlato dell'ormai prossimo attaccante del Milan Olivier Giroud. Le dichiarazioni

Angelo Alessio , vice di Conte ai tempi del Chelsea, ha parlato dell'ormai prossimo attaccante del Milan Olivier Giroud . Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': " Può fare un paio di buone stagioni. Il valore non si discute . Ragazzo serio, umile, mai una lamentela. Uno che fa gruppo. Dopo un paio di allenamenti già si era integrato con il resto dei compagni. E se sta in panchina non si mette a discutere ".

Sulla sua prolificità in zona gol: "Fa reparto da solo, attira i marcatori, quindi gli esterni o i centrocampisti si inseriscono e fanno male. Al Chelsea giocavamo spesso così. Hazard, Pedro o Willian ne hanno beneficiato molto. E poi segna parecchio, l'ha sempre fatto. Ha segnato meno negli ultimi anni perché non è stato sempre titolare. La storia che Giroud non fa gol non sta in piedi. Ha vinto un titolo col Montpellier segnando 21 reti, all'Arsenal è sempre andato in doppia cifra, è stato capocannoniere dell'Europa League con Sarri (2019, 11 guizzi, ndr). Va fatto giocare, punto. E non delude".