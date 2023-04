Albertosi: “Maignan? Averlo di fronte ti condiziona, è stato così per il Napoli”

Enrico Albertosi, portiere del Milan dal 1974 al 1980, ha espresso il suo pensiero su Mike Maignan, decisivo in Champions contro il Napoli

Il Milan ha ottenuto una qualificazione storica alle semifinali di Champions League . Ciò non accadeva da ben 16 anni, quando l'allora squadra di Carlo Ancelotti si giocava l'accesso alla finale di Atene affrontando nella doppia sfida il Manchester United di Ferguson . Altra storia, altri tempi. Oggi il Milan accede in semifinali grazie anche alle grandi parate di Mike Maignan , decisivo nel doppio impegno contro il Napoli .

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Enrico Albertosi ha rilasciato delle dichiarazioni proprio su Maignan: "Tra i pali ha grande tranquillità, sembra che gli avversari non possano mai fargli gol. Averlo di fronte ti condiziona, ed è stato così anche per il Napoli. Se è già tra i più grandi di sempre al Milan? Aspetterei ancora qualche stagione, ma una cosa è sicura: Maignan diventerà senz'altro uno dei top mondiali assoluti". I derby di Champions League tra Milan e Inter in chiaro: gli scenari >>>