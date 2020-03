Albertini: “Serie A? Vorrei si tornasse a giocare, ma la priorità è la salute”

ULTIME NEWS – Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’emergenza coronavirus e della possibile ripresa dei campionati.

"Discussione con Inzaghi? Non ho litigato, siamo amici e con Pippo non ho problemi. Ma mi dà fastidio che si pensi che se non ripartiamo c'è sotto qualcosa. La priorità è la salute. Anche io vorrei che si tornasse a giocare, anche io vorrei uscire di casa, oggi, anzi ieri. Ma se uno pensa al convoglio tragico di Bergamo non può non concordare che il primo dovere è riflettere. Anche io come tutti ho perso qualcuno che conoscevo. I social sono spesso una questione di pancia, volevo esprimere il mio dissenso con certe frasi. Comunque, entro aprile dovremo capire se giocare o congelare".

