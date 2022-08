Albertini: “Per lo scudetto metto la Juve in prima fascia insieme all’Inter”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juventus e sulla lotta per il titolo

Intervistato dal 'Corriere della Sera', Demetrio Albertiniha parlato della Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "Allegri ora ha l'obbligo di provare ad arrivare in fondo con una squadra che sta completando il percorso di rinnovamento generazionale. La Juventus ha vissuto per tanti anni appoggiandosi al gruppo storico degli italiani, adesso sta cambiando pelle. Comunque per la lotta al titolo metto i bianconeri nella primissima fascia, insieme ai nerazzurri". Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone?