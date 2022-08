Albertini: “Scudetto? Inter e Juve hanno qualcosa in più del Milan” | News

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sulla stagione che sta per iniziare

Enrico Ianuario

Intervistato dal 'Corriere della Sera', Demetrio Albertini ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sul campionato che sta per iniziare.

Se il Milan è la squadra favorita per lo scudetto: "Prendendo in esame le operazioni effettuate finora sul mercato credo che l'Inter e la Juventus sulla carta abbiano qualcosa in più".

Se il Milan potrà continuare a far leva sull'effetto sorpresa: "A mio avviso lo scorso anno non hanno vinto per quel fattore ma per aver sublimato un lavoro iniziato due anni e mezzo fa. piuttosto penso che sia la storia dei calciatori, acquistati per Inzaghi e Allegri, a fare la differenza".

Albertini su Allegri e la Juventus: "Ora ha l'obbligo di provare ad arrivare in fondo con una squadra che sta completando il percorso di rinnovamento generazionale. La Juventus ha vissuto per tanti anni appoggiandosi al gruppo storico degli italiani, adesso sta cambiando pelle. Comunque per la lotta al titolo metto i bianconeri nella primissima fascia, insieme ai nerazzurri".

Se l'investimento da 35 milioni di euro per De Ketelaere lo ha sorpreso: "Direi di no, perché un'operazione perfettamente in linea con la filosofia del club. Non a casa è proprio il belga il giocatore per il quale nutro maggiori curiosità. E' giovane, ma ha già alle spalle gare di Champions. Ha talento, può essere schierato in diverse posizioni dell'attacco e penso che con Pioli abbia ancora enormi margini di crescita".

Se la Roma è da scudetto: "Diciamo che non si può nascondere ed è in seconda fascia per il successo finale con Milan, Napoli e Atalanta. Mi piace come sta operando perché sta ponendo le basi per costruire una squadra importante. Mou è uno straordinario catalizzatore di attenzione ma attorno a lui sta nascendo un bel gruppo".