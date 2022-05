Albertini: “Non vedo un Milan senza Maldini. Non ci sono rischi”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha commentato le parole di ieri di Paolo Maldini alla Gazzetta dello Sport

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Albertini ha parlato delle parole di ieri di Paolo Maldini: "Parole legittime. Quando si pianifica il futuro bisogna sapere quali sono gli strumenti, sono dinamiche e necessità normali. Conosco Paolo e non ci vedo retropensieri, ma solo una chiarezza estrema. Lui sa cosa è meglio dire e comunque lo farà anche di persona. Maldini ha parlato giustamente di alzare asticella, anche perché c'è una bella base con una filosofia contagiosa: fateci caso, chiunque arrivi si inserisce bene. Sul mercato però occorre prendere giocatori che possano fare i titolari. Con questo ulteriore step, partendo dal presupposto che nella scorsa Champions il Milan ha raccolto meno di quanto mostrato sul campo, non è utopia pensare di fare decisamente meglio. Per me le sue non sono 'minacce', ma constatazioni. Lui ci ha abituato a essere sempre molto coerente. Per ora non ha avuto contatti con RedBird, quindi ha sentito l'esigenza di dire le cose… alla Paolo. Ma, ripeto, non mi pare di vedere rischi. Non vedo insomma un Milan senza Maldini perché adesso la sua esperienza è molto superiore rispetto a due anni fa. Sono sereno su questo aspetto, non è uno scenario auspicabile".