Albertini: “Milan, stupiscimi ancora. Spero il mercato non sia finito”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato degli obiettivi della prossima stagione e di ciò che serve sul mercato. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Al Milan chiedo di stupirmi ancora. Mi aspetto una squadra spavalda anche in Champions, come l'Atalanta di questi anni. Sarà un campionato incerto. Juve e Inter sono leggermente davanti, ma tutto è possibile. Il Milan, per vincere, dovrà ripetere una stagione straordinaria. Si sono mossi bene sul mercato, ma spero non sia finita qui. Mancano un trequartista e un mediano".