Milan, Albertini: “Pioli dovrà essere bravo a fornire gli stimoli giusti”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato della lotta Scudetto e delle chance dei rossoneri nell'anno che verrà in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Demetrio si è soffermato anche sul lavoro di Stefano Pioli e sullo stato di Zlatan Ibrahimovic (INTERVISTA COMPLETA).